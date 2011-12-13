Tres de cada diez hipotecas analizadas por FACUA ‘obligan’ a contratar productos vinculados que encarecen los préstamos
Hasta 1.504,80 euros de diferencia anual en las cuotas de una hipoteca de 110.000 euros a 20 años.
FACUA.org
España-13/12/2011
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FACUA ha realizado un estudio comparativo sobre veinte préstamos hipotecarios ofertados por trece entidades financieras.
Las entidades objeto del análisis han sido ActivoBank, Banca Cívica, Banco Herrero, Bankinter, Barclays, Deutsche Bank, ING Direct, Sabadell Atl&aac