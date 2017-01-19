Tres millones de euros de multa al operador móvil británico EE por cobrar de más a casi 40.000 clientes
Facturó incorrectamente llamadas al servicio de atención al cliente desde la UE: las cobró aplicando una tarifa equivalente a si hubieran llamado a EEUU. Ello implicó un sobrecargo de 283.360 euros.
Europa Press
Europa-19/01/2017
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El regulador del mercado de telecomunicaciones de Reino Unido, Ofcom, ha impuesto una multa de 2,7 millones de libras (3 millones de euros) al operador móvil EE tras concluir que la filial de British Telecom había cobrado de más a casi 40.000 clientes.<