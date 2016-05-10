"Tú también puedes tener una igual": La caspa machista del champú VR6 motiva la denuncia de FACUA
La publicidad pretende hacer humor con la posibilidad de poseer a una modelo desnuda que en la imagen ofrece una pose sugerente. La asociación pide sanciones contundentes contra el anunciante.
FACUA.org
España-10/05/2016
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la empresa propietaria de la marca de productos capilares VR6 por utilizar un anuncio machista y denigrante para la mujer para publicitar una línea de champús.
La publicidad denunciada pretende hacer humor con la posibilidad