Nuestras accionesAparecido en prensa

"Tú también puedes tener una igual": La caspa machista del champú VR6 motiva la denuncia de FACUA

La publicidad pretende hacer humor con la posibilidad de poseer a una modelo desnuda que en la imagen ofrece una pose sugerente. La asociación pide sanciones contundentes contra el anunciante.

FACUA.org
España-10/05/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la empresa propietaria de la marca de productos capilares VR6 por utilizar un anuncio machista y denigrante para la mujer para publicitar una línea de champús.

La publicidad denunciada pretende hacer humor con la posibilidad

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos