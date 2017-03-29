"Tú también puedes tener una igual": la caspa machista del champú VR6, premio a El Peor Anuncio de 2016
Una modelo desnuda protagoniza la publicidad de los productos "anticaída" de CNCE Innovación SL, que pretendía hacer humor con el doble sentido de poseerla a ella y a su melena.
FACUA.org
España-29/03/2017
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Una mujer desnuda y el reclamo «¡No te obsesiones con ella! Tú también puedes tener una igual… �¡La melena, claro!». Según el anunciante, un ocurrente juego de palabras. Según los consumidores, El Peor Anuncio del Año. La caspa machista