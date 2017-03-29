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"Tú también puedes tener una igual": la caspa machista del champú VR6, premio a El Peor Anuncio de 2016

Una modelo desnuda protagoniza la publicidad de los productos "anticaída" de CNCE Innovación SL, que pretendía hacer humor con el doble sentido de poseerla a ella y a su melena.

FACUA.org
España-29/03/2017
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Una mujer desnuda y el reclamo «¡No te obsesiones con ella! Tú también puedes tener una igual… ¡La melena, claro!». Según el anunciante, un ocurrente juego de palabras. Según los consumidores, El Peor Anuncio del Año. La caspa machista

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