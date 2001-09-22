TV3 retira un 'spot' después de que el Consejo Audiovisual de Cataluña abriera un expediente
El spot, del vehículo Volkswagen Golf TDI, muestra a niños corriendo alrededor de una piscina mojada.
FACUA.org
España-22/09/2001
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La cadena autonómica TV3 ha retirado el anuncio publicitario del automóvil Volkswagen Golf TDI, en el que se muestra un grupo de niños en situación de peligro, corriendo por el borde lleno de agua de una piscina, después de que el Consejo Audiovisual de Catalu&n