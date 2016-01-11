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TVE deberá indemnizar con 15.000 euros a un menor por vulnerar su intimidad en el programa 'Entre todos'

La Audiencia Provincial de Tarragona ratifica la sentencia de un juzgado de primera instancia y añade la compensación económica.

FACUA.org
España-11/01/2016
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La Audiencia Provincial de Tarragona ha ratificado la condena a TVE, a la productora Proamagna y a Nicolás Díaz Bustos, director del programa Entre todos, por los daños y perjuicios ocasionados al vulnerar los derechos a la imagen y a la intimidad pers

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