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Twitter aconseja modificar la contraseña a sus más de 330 millones de usuarios por un fallo de seguridad

La misma compañía detectó un error que guardaba las contraseñas no ocultas en un registro interno, según ha explicado la propia red social.

FACUA.org
Internacional-04/05/2018
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Twitter ha recomendado este jueves a sus más de 330 millones de usuarios que cambien sus contraseñas de acceso a sus cuentas después de detectar un fallo de seguridad.

«Recientemente hemos encontrado un bug que almacenaba contraseñas desenmascaradas en un lo

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