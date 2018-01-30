UCA-UCE entregó un premio a Altadis después de que la tabaquera pagase en secreto a su sociedad EdiUCA SL
La Unión de Consumidores de Andalucía dedicó doce páginas de su revista a reportajes elogiosos, entrevistas y artículos firmados por responsables de la multinacional.
FACUA.org
España-30/01/2018
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De izquierda a derecha, la directora de Asuntos Corporativos y Legales de Altadis, Rocío Ingelmo, el presidente de UCA-UCE, Juan Moreno Rodríguez, y el presidente de la Asociación Provincial de Estanqueros de Sevilla, Fernando Romero.
La Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE) entregó un premio a Altadis después de que la tabaquera pagase en secreto a su sociedad EdiUCA SL. Entre las numerosas acciones de comunicación que desarrolló ensalzando la imagen de la empresa, la organizac