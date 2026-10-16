Nuestras acciones

Un 52% más cara y sin mejoras en la limpieza: FACUA Córdoba denuncia que el PP ha disparado la tasa de basura desde 2023

La asociación exige al Ayuntamiento y a Sadeco que demuestren con resultados qué han recibido los cordobeses a cambio de pagar más de 55 euros adicionales al año.

FACUA.org
Córdoba-16/10/2026
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Córdoba denuncia que el gobierno municipal del PP ha encarecido en torno a un 52% la tasa de basura en la capital desde 2023, con subidas sucesivas del 35%, el 10% y el 2,2% aprobado definitivamente para 2026. En determinados hogares, el recibo anual ha pasado de

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos