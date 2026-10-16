Un 52% más cara y sin mejoras en la limpieza: FACUA Córdoba denuncia que el PP ha disparado la tasa de basura desde 2023
La asociación exige al Ayuntamiento y a Sadeco que demuestren con resultados qué han recibido los cordobeses a cambio de pagar más de 55 euros adicionales al año.
FACUA.org
Córdoba-16/10/2026
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FACUA Córdoba denuncia que el gobierno municipal del PP ha encarecido en torno a un 52% la tasa de basura en la capital desde 2023, con subidas sucesivas del 35%, el 10% y el 2,2% aprobado definitivamente para 2026. En determinados hogares, el recibo anual ha pasado de