Un ataque a Yahoo! pone en riesgo a los usuarios de Google, Microsoft y AOL
Las tres compañías dijeron que los usuarios afectados podrían restablecer sus contraseñas.
FACUA.org
Internacional-13/07/2012
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Más de 400.000 nombres de usuario y contraseñas de Yahoo! fueron robadOs y publicadas en la Web, poniendo en riesgo a otros sitios web de correo electrónico. Algunos inicios de sesión de Gmail (Google), Hotmail (Microsoft) y AOL se encuentran entre los comprometido