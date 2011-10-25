Un avión de Ryanair se ve obligado a aterrizar tras sellar una ventanilla con cinta adhesiva
Los pasajeros oyeron un estruendoso ruido nada más despegar del aeropuerto de Stansted (Londres), después de haber visto al personal pegar con cinta la ventana frontal derecha del piloto.
FACUA.org
Europa-25/10/2011
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Un avión B737-800 de Ryanair con 200 pasajeros a bordo tuvo que aterrizar a nada más veinte minutos del despegue después de que los pasajeros vieran cómo el personal de mantenimiento sellaba con cinta adhesiva la ventanilla frontal derecha de la cabina del piloto,