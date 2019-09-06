Un bebé con 5 días murió en febrero en Sevilla por listeriosis: su madre consumió La Mechá en diciembre
Los padres han pedido a FACUA que los represente en la causa penal abierta en el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla.
FACUA.org
España-06/09/2019
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Un bebé sietemesino falleció el pasado febrero en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla tras cinco días luchando por su vida como consecuencia de la listeriosis. Su madre había consumido en diciembre carne mechada La Mechá.
Los padres han pedido