Un defecto en diecinueve modelos de portátiles Sony Vaio TZ puede provocar sobrecalentamiento
La compañía realizará una revisión de los equipos a nivel mundial. En 2006, varios fabricantes de portátiles tuvieron que retirar más de 10 millones de baterías de Sony por riesgo de sobrecalentamiento.
FACUA.org
Internacional-04/09/2008
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FACUA-Consumidores en Acción informa que un defecto de fabricación en diecinueve modelos de portátiles Sony Vaio de la serie TZ puede provocar cortocircuitos y el sobrecalentamiento o la deformación de la carcasa de los equipos. El caso trasciende dos años despu