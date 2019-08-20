Un error en la identificación de la carne mechada con 'Listeria' retrasó la alerta sanitaria 4 días
Las muestras de la carne procedente de Sevilla se etiquetaron como si fuera de Málaga y viceversa, lo que dificultó detectar el origen del foco.
FACUA.org
España-20/08/2019
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Un error en la identificación de las muestras de carne mechada contaminada con Listeria monocytogenes retrasó la declaración de la alerta sanitaria por parte de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Según informa el diario