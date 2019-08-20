Más noticias

Un error en la identificación de la carne mechada con 'Listeria' retrasó la alerta sanitaria 4 días

Las muestras de la carne procedente de Sevilla se etiquetaron como si fuera de Málaga y viceversa, lo que dificultó detectar el origen del foco.

FACUA.org
España-20/08/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Un error en la identificación de las muestras de carne mechada contaminada con Listeria monocytogenes retrasó la declaración de la alerta sanitaria por parte de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Según informa el diario

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos