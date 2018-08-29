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Un error informático provoca que Carrefour cobrase dos veces compras realizadas el 6 de agosto

Según ha tenido conocimiento FACUA, los afectados recibieron un nuevo cargo en sus tarjetas por el mismo importe varios días después. La empresa asegura que ya ha empezado las devoluciones.

FACUA.org
España-29/08/2018
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FACUA-Consumidores en Acción ha tenido conocimiento de que un error informático provocó que Carrefour cobrase dos veces los importes de compras que se realizaron con tarjeta de crédito o débito el pasado 6 de agosto en centros de toda España.

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