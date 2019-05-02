Un estudio alerta de que 9 de cada 10 calcetines para bebés contienen restos de bisfenol-A y parabenos
Científicos de la Universidad de Granada (UGR) y el Hospital Clínico San Cecilio han detectado la presencia de estos disruptores endocrinos en este tipo de prendas para menores desde 0 a 4 años.
Europa Press
España-02/05/2019
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Una investigación realizada por científicos de la Universidad de Granada (UGR) y el Hospital Clínico San Cecilio ha determinado que 9 de cada 10 calcetines para bebés de 0 a 4 años contienen restos de bisfenol A y parabenos, dos disruptores endocrinos cuyas acti