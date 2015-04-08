Nuestras accionesEn los tampones alcanzan el 185%

Un estudio de FACUA detecta diferencias de hasta el 400% en los precios de las compresas

La asociación ha comparado los precios de 103 envases de compresas y 70 de tampones en seis cadenas de supermercados e hipermercados. Reclama al Gobierno que reduzca el IVA a estos articulos básicos para la higiene de las mujeres.

FACUA.org
España-08/04/2015
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El precio de un paquete de compresas de las mismas características puede variar hasta un 400% en función de la marca y el supermercado o hipermercado donde se comercialice. Es una de las conclusiones de un estudio realizado por FACUA-Consumidores en Acción sobre 103 envases d

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