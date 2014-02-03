Un estudio del CSIC detecta irregularidades en el etiquetado en productos de atún, bacalao y anchoa
La Unión Europea está desarrollando un programa que investiga el posible fraude en el etiquetado del pescado.
FACUA.org
España-03/02/2014
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La Unión Europea (UE) está desarrollando el programa Labelfish, que investiga el fraude en el etiquetado del pescado, según publica El País. España participa en la misma a través del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).<