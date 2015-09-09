Un fallo de seguridad de WhatsApp Web pone en riesgo los ordenadores de los usuarios
La vulnerabilidad está presente en el filtro de las tarjetas de contactos y se envía mediante el formato vCard, siendo el mayor problema el hecho de que parece legítimo.
Europa Press
España-09/09/2015
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La aplicación para navegadores de WhatsApp, llamada WhatsApp Web, puede entrañar un problema de seguridad debido a una vulnerabilidad que puede comprometer los ordenadores.
El fallo de seguridad puede facilitar la distribución de malware, permitiendo la instal