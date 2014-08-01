Un fallo de seguridad en los puertos USB permite que estos dispositivos transmitan 'malware' por sí mismos
Se convierten así en un arma para los hackers que pueden transferir programas maliciosos sin necesidad de que éstos se guarden en la memoria de almacenamiento.
FACUA.org / Europa Press
Internacional-01/08/2014
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Los USB pueden no ser tan seguros por sí mismos como se pensaba, según ha desvelado una investigación que ha puesto el foco de atención en los propios elementos del dispositivo como culpables de la transmisión de programas maliciosos.
Dos investigadores d