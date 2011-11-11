Un fallo en el iPhone permite el acceso a aplicaciones espía
Programas de 'malware' se podrían conectar automáticamente de manera remota y mostrar toda la información del dispositivo, correos electrónicos, vídeos, fotos, manipulación del sonido y vibración.
FACUA.org
Internacional-11/11/2011
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El sistema operativo de móvil (iOS) de Apple tiene un fallo que permite a los los hackers introducir aplicaciones en la App Store -el sistema de descarga de programas del iPhone- que acceden y comparten toda la información del usuario.
Un experto ha creado una aplica