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Un fallo en la exportación de datos de Google Fotos envió vídeos privados a desconocidos

La compañía ha alertado de "problemas técnicos" identificados entre el 21 y el 25 de noviembre de 2019 que afectaron a Takeout, el servicio de descarga de la información de los servicios de Google.

Europa Press
España-04/02/2020
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Un fallo identificado en noviembre en el servicio de descarga de datos de Google, Takeout, permitió que las exportaciones de datos de fotos solicitadas por los usuarios incluyeran vídeos de desconocidos.

Google ha empezado a alertar a algunos usuarios con motivo de «probl

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