Un falso representante de Gas Natural Fenosa firma un contrato de 840 millones con el Gobierno de Ucrania
El caso ha provocado un escándalo político en el país y todo tipo de suspicacias en Rusia, de cuya dependencia energética pretendía desmarcarse Kiev con el contrato.
FACUA.org
Europa-29/11/2012
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Un agente comercial que decía actuar en nombre de varias compañías españolas en Ucrania se hizo pasar esta semana por representante de Gas Natural Fenosa y firmó un acuerdo con el Gobierno del país valorado en 1.100 millones de dólares (850 millone