Más noticiasJuguete vendido en EE UU

Un informe revela que el oso de peluche inteligente Fisher Price deja al descubierto los datos recogidos

La empresa ha corregido la vulnerabilidad tras conocer los resultados del estudio.

FACUA.org / Europa Press
Internacional-04/02/2016
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Un informe de una empresa de seguridad revela que el nuevo oso de peluche inteligente de la marca de juguetes Fisher Price, comercializado en EE UU, tiene un fallo de seguridad que podría exponer los datos que recoge de los niños.

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