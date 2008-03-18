Un inquilino de la finca Hércules 12 recogerá, en nombre de FACUA Cádiz, la Placa de Oro de la Provincia
Considera significativo que el reconocimiento a las asociaciones de consumidores coincida con la celebración del 25 aniversario de FACUA Cádiz.
FACUA.org
Cádiz-18/03/2008
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La Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA ha decidido que Fernando Pedemonte, inquilino de la finca Hércules número 12, recoja, en nombre de la asociación, la Placa de Oro de la Provincia concedida a esta entidad por la Diputació