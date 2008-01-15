Un investigador español muestra que el mayor precio de un producto aumenta el placer que se obtiene de su consumo
En un estudio sobre vinos del Instituto de Tecnología de California en Pasadena.
FACUA.org
Internacional-15/01/2008
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Un estudio dirigido por el español Antonio Rangel, investigador del Instituto de Tecnología de California en Pasadena (Estados Unidos), muestra que inflar los precios de un producto aumenta la actividad en un área del cerebro humano denominada corteza orbitofrontal que