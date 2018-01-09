Un juez de Manacor condena a Volkswagen a devolver el precio del vehículo afectado por el dieselgate
La sentencia dicta al pago de 19.378,11 euros a un usuario, precio del coche en el momento de la compra, más los intereses legales generados a favor del consumidor.
FACUA.org
España-09/01/2018
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El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Manacor ha declarado nulo un contrato de compraventa de un vehículo afectado por el escándalo de las emisiones contaminantes del Grupo Volkswagen.
El juez titular, Tomás Sánchez Puente, ha dicta