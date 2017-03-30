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Un juez investiga una macroestafa de venta 'on line' de televisores con miles de afectados en España

El fraude podría alcanzar el millón de euros y a unos 3.000 afectados, que creyeron comprar en dos portales web equipos audiovisuales rebajados antes de Navidad que nunca llegaron a sus domicilios.

FACUA.org
España-30/03/2017
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El Juzgado número 32 de Madrid investiga una macroestafa presuntamente cometida a través de la venta on line de aparatos electrónicos, como televisores y cámaras, de dos páginas web: planetatv.es e itecnomarket.com. La estafa podr&iacu

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