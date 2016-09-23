Más noticiasEl próximo 3 de octubre

Un juez ordena embargar a Bankia "dinero y muebles" por la venta de preferentes a una anciana

La entidad vendió a una mujer de 81 años este producto sin informarla por completo de lo que contrataba.

FACUA.org
España-23/09/2016
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Un juez ha ordenado que se retengan "dinero en efectivo en caja, mobiliario y enseres" a una oficina de Bankia el próximo 3 de octubre después de que la entidad se haya negado a devolverle a una mujer el dinero que le debe por la estafa de las preferentes, seg&uac

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