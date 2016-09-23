Un juez ordena embargar a Bankia "dinero y muebles" por la venta de preferentes a una anciana
La entidad vendió a una mujer de 81 años este producto sin informarla por completo de lo que contrataba.
FACUA.org
España-23/09/2016
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El juez considera que los bienes consignados hasta el momento son "insuficientes para cubrir las responsabilidades". | Imagen: flickr.com/acampadabcnfoto (CC BY-NC-ND 2.0).
Un juez ha ordenado que se retengan "dinero en efectivo en caja, mobiliario y enseres" a una oficina de Bankia el próximo 3 de octubre después de que la entidad se haya negado a devolverle a una mujer el dinero que le debe por la estafa de las preferentes, seg&uac