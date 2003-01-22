Un juez ordena la retirada del merdado de las patatas Lay's Mediterráneas por suponer un engaño al consumidor
Se anuncian como las patatas con aceite de oliva y sólo llevan un 2% de este producto.
FACUA.org
España-22/01/2003
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Un juez de Barcelona ha condenado a Snack Ventures, SA a retirar del mercado español las patatas fritas Lay’s Mediterráneas por hacer creer al consumidor que el aceite de oliva es un componente esencial del producto, cuando en el envase se reconoce que dicho aceite sólo