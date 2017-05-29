Más noticiasComo medida cautelar

Un juez prohíbe a Orange comunicarse con un excliente mientras resuelve su denuncia por acoso telefónico

El usuario cambió de compañía en 2015 y la teleoperadora insistía en reclamarle una supuesta deuda de dos facturas y lo inscribió en un registro de morosos.

FACUA.org / Agencias
Comunitat Valenciana-29/05/2017
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El Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia ha prohibido a la compañía Orange comunicarse con un excliente y su familia, incluyendo una hija menor de edad, mientras se resuelve una denuncia por acoso telefónico que este cliente interpuso contra la empresa de

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