Un juez prohíbe a Orange comunicarse con un excliente mientras resuelve su denuncia por acoso telefónico
El usuario cambió de compañía en 2015 y la teleoperadora insistía en reclamarle una supuesta deuda de dos facturas y lo inscribió en un registro de morosos.
FACUA.org / Agencias
Comunitat Valenciana-29/05/2017
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El Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia ha prohibido a la compañía Orange comunicarse con un excliente y su familia, incluyendo una hija menor de edad, mientras se resuelve una denuncia por acoso telefónico que este cliente interpuso contra la empresa de