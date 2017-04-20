Un juzgado anula el IRPH y la cláusula suelo de una hipoteca de La Caixa de un socio de FACUA Sevilla
La sentencia obliga a la entidad a recalcular el préstamo aplicando el Euríbor y devolver las cantidades cobradas de más.
FACUA.org
Sevilla-20/04/2017
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Tras una demanda de FACUA Sevilla, el juzgado de Primera Instancia número 4 de Sevilla ha anulado el índice de referencia aplicado en una hipoteca de La Caixa, el IRPH, así como la cláusula suelo del mismo préstamo, por considerarlos abusivos. La sentencia oblig