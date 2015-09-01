Un 'malware' infecta a iPhones con 'Jailbreak' y roba los datos de acceso de los usuarios
La mayoría de los casos están en China. Apple ha cerrado el acceso a algunos usuarios para evitar que el problema se extienda.
Europa Press
Internacional-01/09/2015
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Más de 225.000 usuarios de iPhone con Jailbreak -la manera no oficial de acceder por completo al sistema operativo de Apple- se han visto afectados por un malware que se ha introducido en sus terminales.
El malware o software malicioso, denominado como KeyRaider