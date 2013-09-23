Más noticiasEl primer defecto permitía burlar la pantalla de bloqueo mediante código

Un nuevo fallo de seguridad en el iOS 7 de Apple permite hacer llamadas desde un iPhone bloqueado

Es posible acceder a las llamadas a través de una vulnerabilidad en la función de las llamadas de emergencia y su solución no es tan fácil como la burla de la pantalla de desbloqueo.

FACUA.org
España-23/09/2013
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Otro nuevo fallo de seguridad en el último sistema operativo de Apple, el iOS 7, permite a cualquier persona acceder a la posibilidad de hacer llamadas desde un iPhone que esté bloqueado, según publica

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