Un nuevo suplemento encarecerá hasta un 54% los viajes en taxi en Sevilla las noches de los viernes y sábados
La tarifa del Aeropuerto se mantiene, pese a haberse revelado inútil para acabar con las estafas en esa zona, y oscilará entre 19,73 y 27,50 euros.
FACUA.org
Sevilla-14/01/2008
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA informa que mañana martes 15 de enero entrarán en vigor las nuevas tarifas de taxis en la capital hispalense, publicadas hoy en el BOJA, incluyendo un suplemento que provocará que la carrera mínima