Un taller Opel devuelve a un socio de FACUA los 4.900 euros que pagó por una avería ocasionada tras una negligencia en una revisión
Tuvieron que sustituirle el motor debido a que olvidaron cambiarle el aceite en la revisión de los 30.000 kilómetros, aunque en ella sí le facturaron esta operación.
FACUA.org
España-21/06/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha logrado que un taller Opel devuelva a un usuario los 4.900 euros que pagó por una avería ocasionada tras una negligencia al realizarle una revisión.
M.M.E., socio de FACUA en Mérida (Badajoz), tuv