Una aerolínea abona 2.722 euros a dos usuarios que perdieron un vuelo de conexión por un retraso
FACUA Madrid reclamó a Delta KLM que pagara a los afectados la compensación automática que establece la normativa europea, más los gastos extra en alojamiento y comida.
FACUA.org
Madrid-18/09/2019
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Tras la acción de FACUA Madrid, la aerolínea Delta KLM ha abonado a dos usuarios 2.722 euros, 1.361 a cada uno, después de que perdieran un vuelo de conexión Nueva York-Cancún por un retraso de más de cinco horas en el que partía de Madrid con des