Nuestras acciones

Una aerolínea abona 2.722 euros a dos usuarios que perdieron un vuelo de conexión por un retraso

FACUA Madrid reclamó a Delta KLM que pagara a los afectados la compensación automática que establece la normativa europea, más los gastos extra en alojamiento y comida.

FACUA.org
Madrid-18/09/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Tras la acción de FACUA Madrid, la aerolínea Delta KLM ha abonado a dos usuarios 2.722 euros, 1.361 a cada uno, después de que perdieran un vuelo de conexión Nueva York-Cancún por un retraso de más de cinco horas en el que partía de Madrid con des

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos