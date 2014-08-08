Una aplicación maliciosa para cambiar el color de Facebook hackea los perfiles de 10.000 usuarios
Conocida como Facebook Color Scam, esta falsa herramienta en realidad lo que hace es atacar el ordenador y robar la cuenta del usuario.
Europa Press
Internacional-08/08/2014
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La aplicación infectada engañaba a los usuarios haciéndose pasar por una herramienta para cambiar el habitual azul de esta red social por otros colores.
Facebook ha sufrido un ataque de un malware que ha afectado a unos 10.000 usuarios en varios países de todo el mundo. Se trata de un virus disfrazado de una aplicación para cambiar el color del perfil de la red social.
Este malware, conocido como Facebook Co