Una avería de Aunacable Supercable deja sin correo electrónico a sus clientes desde el viernes
FACUA requerirá información al operador sobre los motivos de la avería y los procedimientos que llevará a cabo para informar y, en su caso, compensar a los afectados.
FACUA.org
Andalucía-12/01/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) advierte que una avería del operador de telecomunicaciones Aunacable Supercable ha dejado sin correo electrónico a sus clientes desde el viernes 10 de enero. Según la informació