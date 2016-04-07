Una avería en Movistar provoca una caída masiva de sus servicios de voz e internet fijos
La compañía deja sin servicio a multitud de usuarios. Además de las ridículas compensaciones que fija la ley, los afectados que hayan sufrido perjuicios económicos pueden reclamárselos a la compañía.
FACUA.org
España-07/04/2016
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Una avería técnica ha provocado que Movistar haya dejado sin servicio de voz y acceso a internet en sus domicilios a multitud de usuarios, muchos de los cuales han dado parte de las averías a través de las redes sociales a lo largo de todo este jueves. Los afectados so