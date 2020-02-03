Una compañía externa para 'influencers' expuso las contraseñas de 4.700 usuarios de Instagram
La vulnerabilidad también permitía averiguar quiénes utilizaban planes gratuitos o de pago y en el caso de los premium, llegaba en algunos casos a exponer los datos bancarios de éstos.
Europa Press
Internacional-03/02/2020
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Una vulnerabilidad presente en la página web de Social Captain, una compañía externa que proporciona servicios a influencers de Instagram como el incremento de seguidores, ha expuesto las contraseñas de 4.700 cuentas de la red social de sus clientes.
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