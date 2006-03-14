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Una de cada tres reclamaciones a las compañías de móviles ni siquiera recibe respuesta

Más de 2.000 consumidores han participado en la I Encuesta nacional sobre la calidad de las compañías de telefonía móvil a través del portal FACUA.org.

FACUA.org
España-14/03/2006
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El 36% de las reclamaciones que presentan los usuarios a su operador de móvil ni siquiera recibe respuesta. Esta es una de las conclusiones de la I Encuesta nacional sobre la calidad de las compañías de telefonía móvil de la Federación de Consumidores en

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