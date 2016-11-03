Una empresa instaladora de aire acondicionado de Madrid, sancionada con 8.000 tras la denuncia de FACUA
Tras la denuncia de la asociación por irregularidades en la colocación de un aparato, la Dirección General de Consumo de la Comunidad informa de la multa a la firma Servicios e Instalaciones de Friocalor.
FACUA.org
Madrid-03/11/2016
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La empresa incumplió los plazos de atención que indicaba en su propia página web. | Imagen: flickr.com/gonmi (CC BY 2.0).
La Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid ha comunicado a FACUA que ha sancionado con 8.000 euros a Servicios e Instalaciones de Friocalor 24h 2012 SLU, empresa que fue denunciada por la asociación debido a irregularidades en la colocación de un aparato de air