Una heladería de Florencia, multada al cobrar 25 euros por un helado a un turista tras ocultar la lista de precios
El consumidor alertó a su guía italiano de que había pagado esa cantidad astronómica. La sanción al establecimiento italiano ha sido de 2.000 euros.
Europa Press
Internacional-16/01/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Un turista de Taiwán pagó 25 euros por un helado en la ciudad de Florencia, según informan los medios locales que aseguran que los propietarios del local se excusaron en este desorbitado precio en la «alta calidad» del producto. El restaurante ha sido multado con 2.0