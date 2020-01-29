Una investigación revela que Avast recoge datos sensibles de los usuarios que vende a grandes empresas
Entre los clientes se encuentran grandes empresas como Google, Yelp, Microsoft, McKinsey, Pepsi, Sephora, Home Depot, Condé Nast o Intuit.
Europa Press
Internacional-29/01/2020
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Imagen: Avast.com
El antivirus Avast recoge los datos de navegación de sus más de 400 millones de usuarios para vendérselos a terceros, un hecho reconocido por la empresa, pero que implica datos sensibles de los usuarios que pueden desanonimizarse y acabar por identificarlos.
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