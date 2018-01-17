Una madre condenada en Italia a pagar 10.000 euros a su hijo si sigue publicando fotos suyas en Facebook
El fallo de la Corte Suprema italiana busca proteger al niño ante la continua exhibición de información familiar y personal que hacia su progenitora.
FACUA.org
Europa-17/01/2018
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El Tribunal de Roma ha sentenciado a una madre a pagar 10.000 euros a su hijo de 16 años si continúa compartiendo «noticias, datos, imágenes y vídeos» en las redes sociales relacionadas con el menor de edad, así como si no elimina lo ya publicado en su