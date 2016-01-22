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Una menor fallece ahogada en Francia tras tragarse el juguete del interior de un huevo Kinder

Aunque la pequeña, de tres años y medio, fue reanimada, las lesiones cerebrales que sufrió por la asfixia terminaron causándole la muerte.

FACUA.org / Agencias
Europa-22/01/2016
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La fiscalía francesa investiga el fallecimiento de una niña de tres años y medio que se ahogó tras tragarse una pequeña pieza del juguete contenido en el interior de un huevo de chocolate Kinder Sorpresa.

Según ha explicado la institución en

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