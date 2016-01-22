Una menor fallece ahogada en Francia tras tragarse el juguete del interior de un huevo Kinder
Aunque la pequeña, de tres años y medio, fue reanimada, las lesiones cerebrales que sufrió por la asfixia terminaron causándole la muerte.
FACUA.org / Agencias
Europa-22/01/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Ferrero comercializa los huevos de chocolate Kinder Sorpresa desde 1974. | Imagen: flickr.com/ecalabuig (CC BY-NC 2.0).
La fiscalía francesa investiga el fallecimiento de una niña de tres años y medio que se ahogó tras tragarse una pequeña pieza del juguete contenido en el interior de un huevo de chocolate Kinder Sorpresa.
Según ha explicado la institución en