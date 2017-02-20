Una pareja pagará sólo el capital de una hipoteca con IRPH tras anular el juez sus intereses abusivos
La sentencia culpa al banco de no asegurarse de que los afectados comprendían el contenido de la cláusula y las diferencias entre el IRPH y el resto de índices oficiales como el euribor, más bajo.
FACUA.org
España-20/02/2017
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Un Juzgado de lo Mercantil de Zamora ha resuelto que una entidad de ahorro no pueda aplicar ningún tipo de interés al préstamo hipotecario de 35 años de una pareja, que hasta ahora estaba obligada a afrontar un índice «abusivo«.
La sentencia, de