Más noticiasSu cuota mensual se rebajará a la mitad

Una pareja pagará sólo el capital de una hipoteca con IRPH tras anular el juez sus intereses abusivos

La sentencia culpa al banco de no asegurarse de que los afectados comprendían el contenido de la cláusula y las diferencias entre el IRPH y el resto de índices oficiales como el euribor, más bajo.

FACUA.org
España-20/02/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Un Juzgado de lo Mercantil de Zamora ha resuelto que una entidad de ahorro no pueda aplicar ningún tipo de interés al préstamo hipotecario de 35 años de una pareja, que hasta ahora estaba obligada a afrontar un índice «abusivo«.

La sentencia, de

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos