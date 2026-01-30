Una socia de FACUA Galicia logra recuperar los 616 euros que Naturgy le cobró de forma irregular con lecturas estimadas de la luz
La afectada, asesorada por la asociación, acudió a un arbitraje de consumo para que le devolviesen el dinero de tres facturas con importes desproporcionados.
Galicia-30/01/2026
FACUA Galicia ha conseguido que una socia, después de acudir a un arbitraje de consumo, recupere los 616 euros de tres facturas de la luz que la Comercializadora Regulada del Grupo Naturgy le cobró de manera irregular por haber sido calculadas con lecturas estimadas.
