Una subida de un cuarto de punto en el euríbor encarecería las hipotecas una media de 235 anuales
Ante los cada vez mayores niveles de endeudamiento de las familias españolas, FACUA insiste en reclamar al Ministerio de Sanidad y Consumo una ley que proteja a los usuarios ante situaciones de insolvencia.
FACUA.org
España-08/06/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) advierte que si la subida de un cuarto de punto en el precio del dinero aprobada hoy por el Banco Central Europeo tuviese como consecuencia un incremento idéntico en el euríbor, las hipotecas se encarecerían una me